Van'da pet-shop işletmecilerine sertifika verildi

Van Büyükşehir Belediyesi her geçen gün eğitim çalışmalarına bir yenisini ekiyor. Bu çerçevede Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, evcil hayvan satışı yapan pet-shop işletmecileri ve sektöre girmek isteyen girişimcilere yönelik 17-20 Nisan tarihleri arasında eğitim verdi. Verilen eğitimlere katılanlara ise sertifikaları verildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Van YYÜ, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Mili Parklar Müdürlüğüne bağlı uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde; hayvan sevgisi, hayvan bakımı, hayvan hastalıkları, hayvan hakları ve satışı konularında gerekli mevzuatlar anlatıldı.

Eğitime katılanlar aldıkları sertifika sayesinde yerel sınırlar içerisinde pet-shop işletmeciliği ve hayvan hakları konusundaki çalışmalarda tasarrufta bulunmak için yetki sahibi oldu.

Ayrıca, İl Hayvanları Koruma Kuruluna yerel hayvan koruma görevlisi olarak başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen hayvan koruma görevlileri de eğitime katılarak sertifika aldı.

Toplantı sonrası sertifikalarını alan katılımcılar, Van Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurum temsilcilerine teşekkür ettiler.