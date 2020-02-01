İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

Van’da, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 2 kişi ile örgüt mensuplarıyla görüşmelerde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Van'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 2 kişi ile örgüt mensuplarıyla görüşmelerde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 2, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarıyla görüşmeleri bulunan 1, olmak üzere 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekler” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.