Van'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

Van'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 2 kişi ile örgüt mensuplarıyla görüşmelerde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 2, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarıyla görüşmeleri bulunan 1, olmak üzere 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekler” denildi.