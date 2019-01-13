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Van'da PKK/KCK operasyonu

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında 3 kişi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “08 Ocak 2018 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; PKK/KCK silahlı terör örgütü adına kırsal alanda eğitim alıp, faaliyetlerini yürüten ve günümüz itibariyle kırsaldan dönen şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda; Y.Ö., V.K., D.S., İ.O., Serdar D. ve S.D. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilirken; gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca İ.O., Serdar D. ve S.D. isimli 3 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken; Y.Ö., V.K. ve D.S. isimli 3 şüpheli ise tutuklanmıştır. Silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi.

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