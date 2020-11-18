Van'da PKK/KCK terör örgüne yönelik operasyon

Van'ın İpekyolu ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah ve fişek ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla İpekyolu ilçesi kırsalında 18 Kasım günü operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği ve bir miktar fişek ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.