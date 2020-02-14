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Van'da PKK/KCK terör örgütü operasyonu: 47 gözaltı

Van’da PKK/KCK terör örgütü içerisinde Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) alanında faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 47 kişi yakalanadı.

Van'da PKK/KCK terör örgütü içerisinde Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) alanında faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 47 kişi yakalanadı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 14 Şubat 2020 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütü içerisinde Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) alanında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 55 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, Operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir” denildi.


Bir metreyi bulan karda Özel Harekat Polisi destekli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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