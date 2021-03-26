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Van'da PKK/KCK terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’ın Edremit ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda EYP düzeneği, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'ın Edremit ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda EYP düzeneği, silah ve mühimmat ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Edremit ilçesi kırsalında 26 Mart 2021 tarihinde operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde 3 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet EYP düzeneği, 1 adet el dürbünü, 8 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü ve bir miktar AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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