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Van'da PKK'ya ait 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ile 1 adet el bombası ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet el bombası ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet el bombası ile çok sayıda fişek ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale ilçesi Yukarıdallı Mahallesi kırsalında 21 Eylül 2020 tarihinde operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet el bombası, çok miktarda makinalı tüfek fişeği, bir miktar Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi” denildi.

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