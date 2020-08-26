İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da PKK'ya ait 2 araç telsizi ile 1 silah üstü gece görüş dürbünü ele geçirildi

Van‘ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 araç telsizi, 1 silah üstü gece görüş dürbünü, bir miktar patlayıcı madde ile örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası kırsalında 26 Ağustos 2020 tarihinde operasyon icra edildi. İcra edilen operasyon neticesinde; 2 araç telsizi, 1 silah üstü gece görüş dürbünü, bir miktar patlayıcı madde, bir miktar örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçiril” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.