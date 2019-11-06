İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da PKK'ya ait 2'si EYP ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ele geçirildi

Van’ın Başkale kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen 2’si EYP ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi imha edildi.

Van'ın Başkale kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen 2'si EYP ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi imha edildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Sualtı Mezrası kırsalında, 06 Kasım 2019 tarihinde Kıran-Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver operasyonu başlatıldı. İcra edilen operasyon esnasında 2'si EYP ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek yerinde imha edildi" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.