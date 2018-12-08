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Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van merkez Tuşba ilçesine PKK/KCK terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak çalışmaların aralıksız yürütüldüğü belirtildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında; 7 Aralık 2018 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi Düzyol Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada arama yapıldığı belirtilen açıklamada, "Toprağa gömülü 1 adet keskin nişancı tüfeği ve bu tüfeğe ait 5 şarjör ve 600 adet fişek, 6 adet kalaşnikof marka silaha ait şarjör ve 596 adet fişek, 6 adet kütüklük, 2 adet hücum yeleği, askeri giyim malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor" denildi.

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