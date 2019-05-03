İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Van'da “Polis Haftası” etkinlikleri başladı

Van İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, “10 Nisan Polis Haftası” etkinlikleri kapsamında vatandaşı trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta kapsamında Beşyol Kavşağı'nda kurulan uygulama noktasında sürücüleri durdurarak trafik konusunda bilgilendirdi. Ekipler, durdurulan sürücülere broşür dağıtarak, çeşitli ikramda da bulundu.


Etkinlik sonrası konuşan Trafik Polis Memuru Özdemir Ünal, İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için bilgilendirmelerde bulunduklarını belirtti. Trafik Polis Memuru Ünal, “Vatandaşlarımızın trafik kuralları konusunda dikkatli davranmaları amacıyla hazırlatmış olduğumuz broşürlerimizi dağıtırken ve sürücülerimize çeşitli ikramlarda bulunduk. Amaç ceza yazmak değildir. Öncelik insan hayatıdır. Bu konuda bir farkındalık oluşturmak için gayret gösteriyoruz” dedi.


Uygulama için durdurulduklarını zanneden sürücüler ise, can güvenliği için bilgilendirme yapan ekiplere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.