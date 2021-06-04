Van'da Radyasyon Onkolojisi Bölümü açıldı

Kanser hastalarına ışın tedavisinin teknolojik cihazlar yardımı ile uygulandığı onkolojik cerrahi, tıbbi onkoloji, nükleer tıp bölümleriyle koordinasyon içinde çalışan Radyasyon Onkolojisi Bölümü hizmete açıldı. Açılış programında bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 5 yıla yakındır atıl durumda olan onkoloji bölümünün tekrar devreye alındığını belirterek, “Vatandaşlarımızı il dışına gitmekten kurtarıldığı için üniversite ve hastane yönetimi ile emeği geçen herkese teşekkür ederim. Üniversitemizde tekrar açılan bölümün Van ve çevre illere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Van sağlıkta başkent durumunda”

Son yıllarda yapılan yatırımlarla Van'ın sağlık üssü olduğunu söyleyen AK Parti Van İl Milletvekilli İrfan Kartal ise “Bugün açılışını yaptığımız Radyasyon Onkoloji Birimine ismi verilen rahmetli Enver Arpa'lının tabelası önünde durmak beni derinden etkiledi. Bugün çağımız sağlık çağı, acıların minimuma indiği bir çağdan söz edebiliriz. Her bakımdan çok iyi bir seviyeye geldiğimiz bir dönemdeyiz. Artık eskisi gibi hasta çok zorluk çekmeden birkaç saat içerinde tedaviye alınıyor. Van bugün sağlıkta başkent durumundadır. Bu hizmetlerin de devamını diliyorum” diye konuştu.

“Van salgında en iyi iller içerinde yer aldı”

Van'ın salgının başından bu yana en iyi iller arasında yer aldığını söyleyen AK Parti Van Milletvekilli Abdulahat Arvas da, “Van, 1 milyon 150 bin nüfustan oluşuyor. Etrafıyla beraber 2,5 milyon civarında bir nüfusa hitap eden bir kent konumundadır. Kendi halkına ve çevre illere hizmet veren Van, altyapısı güçlü bir şehirdir. Bir zamanlar aktif hizmet veren onkoloji bölümü, çeşitli nedenlerden dolayı ara verilmişti. Çalışmalar sonuç verdi ve bu bölüm tekrar Van'a kazandırıldı. İki büyük hastanemiz pandemi zamanında da büyük mücadeleler verdi. Van, salgında en iyi iller içerinde yer aldı. Bunu da sağlık emekçilerimize borçluyuz. AK Parti 19 yıldır yaptığı yatırımlarla başta sağlık olmak üzere birçok alanda projeler yaptı. Bunu da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve değerli ekiplerine borçluyuz” ifadelerini kullandı.

“Deneyimli sağlık personelleri yetiştirmeye devam edeceğiz”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli ise yaklaşık 3 milyon TL tutarında bir yatırımın yapıldığı ve yıllık bakım onarım maliyetinin 1 milyon TL'ye yakın olacağı modern merkezi; Van ve çevre illerde yaşayan kanser hastalarının hizmetine açmış olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Şevli, “Bölgemizde onkolojik cerrahinin en çok yapıldığı tıp merkezimizde; tıbbi onkoloji, nükleer tıp birimlerinin olmazsa olmazı durumundaki Radyasyon Onkoloji Bölümümüz tedavilerin multidisipliner takip edilmesinde büyük bir eksiği gidermiş olacak ve tek bir kampüs alanı içinde kanser hastalarımıza tüm hizmetler sunulmuş olacaktır. Ayrıca Van ve çevre illerinin sağlık alanında tek eğitim merkezi olan üniversitemizde, radyoterapi ve radyasyon onkoloji alanında uygulamalı dersler ve stajların yapılması da sağlanmış olacak. Gelecek nesillere kanser ile mücadelede daha deneyimli sağlık personelleri yetiştirmeye devam etmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Açılış programına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden ve sağlık çalışanları katıldı.