Van'da rahatsızlanan hamile kadın 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Van'da doğum sancıları başlayan kadın, karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik özverili çalışmaları sayesinde hastaneye ulaştırıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, sağlık hizmetlerden faydalanmak isteyen ancak ağır kış şartlarından dolayı ulaşım sıkıntısı yaşayanların yardımına koşmaya devam ediyor. Muradiye ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Gültepe Mahallesi Han mezrasında sancıları başlayan 29 yaşındaki Fatma Hasar isimli hamile kadınının yakınları yardım çağrısında bulundu.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle mezraya ulaşamayan sağlık ekipleri, Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Ekipler yoğun kar yağışına rağmen 3 saatlik çalışma ile yolu açarak sağlık ekiplerini mezraya ulaştırdı. İlk müdahalesi evinde yapılan hamile kadın ilçe hastanesinde tedavi altına alındı.

Ayrıca Muradiye ilçesi Adaklı Mahallesi'nde hasta aldıktan sonra kara saplanan ambulans karla mücadele ekiplerince kurtarıldı. Yine karla mücadele ekipleri, Gürpınar ilçesi Kırgeçit Mahallesi, Muradiye ilçesi Sürüyolu Mahallesi ile Çaldıran ve İpekyolu ilçelerinde mahsur kalan çok sayıda araç ve vatandaş kurtarılarak mahallelerine ulaşmaları sağlandı.