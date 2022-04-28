Van'da Ramazan Bayramı öncesi denetimler arttırıldı

Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, “Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla denetimlerimizi sıklaştırdık. 5996 sayılı kanun çerçevesinde, pastacılık ürünleri, unlu mamuller, ekmek, pide ve şekerli mamullerin üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine ilişkin denetimlerimiz artarak devam etmektedir. 13 ilçemizde veteriner hekim, ziraat mühendisi ve gıda mühendislerinden oluşan gıda kontrol görevlilerince işletmelerin genel hijyen, personel hijyeni, gıda işleme ve hazırlama ekipman hijyeni, kullanılan gıda bileşenlerinin ve katkılarının uygunluğu ve muhafaza şartları kontrol edilmektedir. Tüketicilerimizin aldıkları gıda maddelerinde seçici olmaları ve tüketim sürecinde özellikle hayvansal gıdalarda muhafaza koşullarına dikkat etmeleri önem arz etmektedir. Gıdaları satın alırken etiketsiz ve ambalajsız ürün satın almamaları, son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri gerekir" dedi.

İl Müdürü Görentaş, vatandaşlardan duyarlı olmalarını, tüketicilerin gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri ile gıda ürünlerinde olumsuz bir durumla karşılaştıklarında ALO 174 Gıda hattına ihbarda bulunmalarını istedi.