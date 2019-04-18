Van'da “Rekabetçi Sektörler Programı” bilgilendirme toplantısı

Van'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütülen ‘Rekabetçi Sektörler Programı 2. Dönem Proje Teklif Çağrısı' bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) konferans salonunda düzenlenen toplantıda açılış konuşmasını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Daire Başkanı Ahmet Alperen Sağkaya, Rekabetçi Sektörler Programının birinci dönemini 2007-2013 yılları arasında milli geliri Türkiye ortalamasının yüzde 75'inin altında kalan 43 ilde hayata geçirdiklerini ifade ederek, yaklaşık 3 milyar TL tutarındaki projelere destek verdiklerini söyledi. Verilen destekler ile güzel bir sonuca imza attıklarını dile getiren Sağkaya, “8 Ar-Ge ve inovasyon merkezi kurarak, bu merkezlerden 323 KOBİ'nin yararlanmasını sağladık. Bunun yanında imalat alt yapısını geliştirmek için 10 iş geliştirme merkezi ve KOBİ'lerimizin ortak kullanımına yönelik 9 ortak kullanım tesisi, 3 lisanslı depo ve 1 lojistik merkezi kurduk. Ayrıca finansa erişim projelerimizle 1 milyar Euro kredi hacmi oluşturarak, 15 bin 771 KOBİ'mize finansal destek sağladık. KOBİ'lerimize yaklaşık 60 milyon Euro girişim sermayesi desteği verdik ve 40 milyon Euro tutarında kredi garantisi oluşturduk” dedi.

Programın ikinci döneminde ise yaklaşık 300 milyon Euro tutarında bir fonla coğrafi sınırlama olmaksızın tüm Türkiye'de yeni projeler geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Sağkaya, “Yeni dönem kapsamında ilk çağrımıza 2017 yılı nisan ayında çıktık ve halihazırda seçilen projelerimizin geliştirilmesine ve uygulanmaya geçmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

1 Nisan 2019 tarihi itibariyle yeni bir proje teklif çağrısına çıktıklarını belirten Sağkaya, “Yeni proje teklif çağrılarımız ‘Yaratıcı Endüstriler' ve ‘Araştırma -Geliştirme' başlıklarını kapsamakta olup çağrımıza başvurular 29 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecektir. Toplamda 50 milyon Euro bütçeli çağrı kapsamında Ar-Ge ve inovasyon alanlarına katkı sunacak proje fikirlerine 30 milyon Euro, diğer alandaki projelere ise 20 milyon Euro destek sağlamayı öngörüyoruz” diye konuştu.

Toplantıda konuşan AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Füsun Çiçekoğlu ise, programın uzun dönemli bir işbirliğinin yeni bir aşaması olduğunu ifade ederek, “Van'ın bizim açısından önemi çok büyüktür. Van'a olan katkı değişik boyutlarda sürüyor. İlin ve bölgenin kalkınması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Van İŞGEM Müdürü Mahmut Gedik de, İŞGEM hakkında kısa bir bilgilendirmede bulundu. İŞGEM'in 2005 yılında kurulduğunu hatırlatan Gedik, “İlk başladığımızda iyi gidiyordu. Ancak 2011 depreminde ciddi sıkıntılar yaşadık. Fakat vermiş olduğumuz ve kabul gören projemiz bizim için kurtarıcı oldu. Projemizin önemli iki ayağı vardı. Birincisi modern iş yerlerine sahip olmamızdı. Fakat benim en fazla önemsediğim ise işin teknik destek kısmıydı. Bu teknik destek kısmında proje boyunca yaklaşık 70 uzmanla çalıştık. Bunların bir kısmı yurt dışından gelen bir kısmı da yurt içinden gelenlerdi. Bu teknik destek çalışmasının sonucunda Van İŞGEM olarak biz profesyonel bir yönetime kavuştuk. Bakış açımız, ufkumuz değişti. Çıtamızı yükselttik. Şu an 8 firmamız Türkiye'de ilk kez üretilen teknolojik ürünler, katma değerli ürünler ve ihracat odaklı ürünler üretmeye başladı. Bu, bizim göğsümüzü kabarttı ve doğru yolda olduğumuzun, doğru bir iş yaptığımızın göstergesi oldu. Ben bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantı, proje çağrısı hakkında bilgilendirme ve proje geliştirme ve süreçlerinin yer aldığı sunumlarla devam etti.

Toplantıya DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan ve STK temsilcileri katıldı.