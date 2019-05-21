Van'da resmi bayramlaşma programı belli oldu

Valilikte yapılan toplantıda, 4 Haziran 2019'da kutlanacak Ramazan Bayramı'nın birlik ve beraberlik içinde geçmesi için çeşitli programlar yapılması planlandı. Bayramlaşma için ilk olarak bayram namazı sonrası Vali Bilmez ve protokol üyeleri, Yukarı Norşin Camii avlusunda kurulacak çadır önünde cami cemaati ve vatandaşlarla bayramlaşacak.

Vali Bilmez, bayramlaşmanın böyle bir ortamda yapılmasının önemli olduğunu belirterek, “Bu bayramlaşma modelimiz inşallah geleneksel hale gelecektir. Burada bayramlaşmanın ardından çay, simit ve bayram şekeri ikramımız olacak. Bu bayramlaşma şeklimiz bir sonraki bayramlarda da ilçelerde de gerçekleştirilebilir. Vatandaşın böyle bir bayramlaşmadan memnun kalacağını düşünüyorum. Cami avlusundaki bayramlaşmanın ardından, şehitlerimizin mezarları, bazı aileler ve resmi kurumlara ziyaretlerimiz olacak. İnşallah güzel bir bayramlaşma olacak” dedi.

Toplantıya vali yardımcıları Sinan Aslan ve İbrahim Civelek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, İl Müftü Vekili Sebahattin Kesti de katıldı.