Van'da resmi bayramlaşma töreni

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Kurban Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Van Valiliği bahçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma töreni düzenlendi. Tören çerçevesinde alana gelen Van Valisi Balcı, katılımcıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Vali Balcı, bayramlaşma töreninin ardından, Kurban Bayramı ziyaretlerini sürdürdü.
Bayramlaşma törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, vali yardımcıları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.