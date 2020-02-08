Van'da riskli bölgelerde ulaşım kontrollü sağlanıyor

Van'da meydana gelen çığ olaylarının ardından kar yağışı ve sisli bölgelerde ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Van'da can ve mal güvenliği gerekçesiyle çığın düştüğü Çatak bölgesinde yol ulaşıma kapatılırken, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde ise ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Yetkililer, olası bir çığ tehlikesine karşı sürücüleri uyarırken, mecbur kalınmadığı sürece bu yollarda ulaşımın sağlanmaması konusunda uyardılar.

Öte yandan, Çatak yoluna düşen çığ dolayısıyla karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.