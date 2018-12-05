Van'da “Robotik Kodlama Eğitimi Projesi” hayata geçirildi

Bulut Bilişim İnovasyonu Ekosisteminde Kodlama ve Robotik Eğitici Eğitimi ile Proje Yönetimi ve Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi projesi kapsamında 26-30 Kasım 2018 tarihlerinde 5 gün süreyle Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde görevli 50 öğretmene eğitim verildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Proje Koordinatörü İhsan Kılıç, “Bulut Bilişim İnovasyonu Ekosisteminde Kodlama ve Robotik Eğitici Eğitimi ile Proje Yönetimi ve Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi kapsamında Van İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı Van Sürekli Eğitim Merkezi binasında Van ili merkez ilçeleri İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde fen bilimleri, bilişim teknolojileri, matematik ve İngilizce branşlarında görev yapan 50 branş öğretmeni 5 gün süreyle toplam 40 saatlik eğitim aldı. Dijital yaşamın tüm konjonktürlerinde kendisini gösteren robotik kodlamanın gelecekte yaşamımızda yerinin artacağı öngörülmektedir. Bu proje; verinin ne olduğunu bilen değil, projeleri hayata geçirmek için kullanan yeni nesiller ile aynı dili konuşabilmek için önemli bir gereklilik olarak karşımıza çıkmakta olup kültürlerarası dijital alfabenin bütünleştirdiği ortak dili konuşabilmeleri adına ve dijital kültür oluşturmada katma değer sağlayacaktır. Eğitimle öğretmenlerin analitik düşünme şekilleri, kodlama ve ileri düzey algoritma geliştirme becerilerinin artırılması hedeflenmektedir. Katma değeri yüksek ürünleri tasarlayıp üretebilen, üç boyutlu düşünme yeteneğine sahip, çözüm odaklı, analitik düşünebilen yeni bir nesil hedefleyen ülkemizde bu kazanımların öğrencilere aktarılması gerekmektedir. Uygulama esaslı derslerin STEM disiplini içerisinde okullarda uygulanması ayrı bir gereksinim haline gelmektedir. Bu bağlamda, öğretmenlerimiz ile yapılan bu tarz eğitimler; okul, sınıf ve atölye eğitimlerinin yetkinliğini artıracaktır” ifadelerini kullandı.

Eğitmen Nuri Arpalı tarafından verilen eğitim kapsamında inovatif teknoloji, yüksek ve ileri teknoloji, nanoteknoloji, aviyonatik düşünsel beceriler, siber güvenlik, front-end ´lerin yetiştirilmesi, bulut bilişim sistemleri, teknoloji üretimi, Lego Mindstorms 2.0 uygulamaları, milli yazılım, Lego WeDo 2.0 v O-Bot kullanımı, veri madenciliği, SolidWorks teknolojisi, sanal nesnellik, HTML, CSS ve JS teknolojileri, 3D yazılım teknolojisi ile ön ve ara yüz okumaları gibi çeşitli konular ele alındı.