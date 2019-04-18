Van'da “Rol Model” projesi

Çocuk hizmetlerinden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'in koordinasyonunda gerçekleşen faaliyette gönüllüler, ikişer şekilde 14 gruba ayrıldı. Her bir grup astronomi, edebiyat, tarih, uzay, örf ve adetler gibi konuları gündemine alarak çocuklarla karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, çocukların zihinsel, sosyal ve kültürel gibi birçok yönden gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla yetkin gönüllülerle bir araya geldiklerini belirtti. Eldemir, yapılan faaliyetlerden dolayı çocukların çok keyifli vakit geçirdiğini ve çeşitli yönlerden faydalandıklarını kaydetti.