İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da rüşvet şüphelileri adliyeye sevk edildi

VAN (İHA) – Van’da ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

VAN (İHA) – Van'da ‘rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Van'da yürütülen adli soruşturma kapsamında ‘rüşvet almak, rüşvet vermek ve aracılık etmek' suçlarını işledikleri tespit edilen 20 şüpheliye yönelik önceki gün operasyon düzenlenmişti. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda; Van Büyükşehir Belediyesinden 2, Van Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünden (VASKİ) 1, SGK İl Müdürlüğünden 1 olmak üzere 4 kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu toplam 20 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.