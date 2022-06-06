Van'da sahne sanatları sanatçıları toplantı yaptı

Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu'nun yönettiği toplantıda; pandemi nedeniyle sahne açamayan özel tiyatroların temsilcileri, bu süreçteki mağduriyetlerini ve mesleki sahnelemedeki teknik ihtiyaçlarını dile getirdi. Sanat organizasyonu temsilcileri ise sahneleme yapılabilecek nitelikte salon sayısının ve seyirci sayısının azlığından dem vurdu. Van özelinde üretim yapan tiyatroların temsilcileri de maddi destek bağlamında DT Van Tiyatrosunun, artık kullanılmayan depoya atılmış dekor ve kostümlerinin Van'daki özel tiyatrolara bağışlanmasını beklediklerini belirtti. Bunun gerçekleşmesi halinde çok mutlu olacaklarını dile getiren sanatçılar, Van'da var olan sahne binalarının yanlış lokasyonlarda ve tiyatro oyunu sahnelemede zorluk çıkaracak türden yani konferanslara uygun tasarlanmış olmalarının da tiyatro sanatının üretim ve sahneleme aşamalarında nispi dezavantaj oluşturduğu gibi konularda yakındı.

Toplantıya katılan Prof. Dr. Adnan Tönel ise Vanlı tiyatrocuların akademik anlamda sahne sanatları alanında gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, Tiyatro Anasanat Dalı tezli yüksek lisans programının YÖK tarafından açılış onayı aldığını ve önümüzdeki aylarda ilk öğrencilerinin sınavla eğitime başlayacağı müjdesini verdi. Prof. Dr. Tönel, “Sahne Sanatları alanında Van'da üretim yapacak genç akademisyenlerin bu yüksek lisans programına büyük ilgi göstereceklerinden eminim, çünkü Van'da sahne sanatları alanında dramaturgi, oyunculuk ve reji bağlamında üretim yapmak için akademik eğitim arzulayan çok sayıda aday bize bu isteklerle başvuruyordu, dilekleri kabul oldu” dedi.

Van sahne sanatları sanatçıları katılımcı sayısının artacağı bir iletişim ağı kurularak çalıştaylar düzenlemek istediklerini ve yeni sanat festivalleri yapmayı arzuladıklarını belirttikten sonra, toplantı iyi dileklerle ve önerilerle sona erdi.