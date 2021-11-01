İhlas Haber Ajansı

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Van'da sahte para ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda sahte para ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda sahte para ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İpekyolu ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında, iş yerlerine sahte para vererek alışveriş yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs, 9 adet 50 TL sahte banknot ile birlikte yakalanmış olup, adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.

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