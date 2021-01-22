Van'da sanal ortamda karne heyecanı

Van'da korona virüs salgını nedeniyle karne dağıtımı yüz yüze yapılmazken, fedakarca çalışan öğretmenler ise öğrencilerinin karne sevincini ihmal etmedi.

Edremit ilçesi Salih Yıldız İlkokulu 4-B sınıfı öğretmeni Zeliha Duran Kartal, öğrencilerine karne sürprizi hazırladı. İlk olarak sabah bütün öğrencilerine kahvaltı masası kurduran Kartal, zoom üzerinden bağlanarak öğrencileriyle birlikte ilk dönemin değerlendirmesini yaparak kahvaltı etti.

Öğrencilerin büyük sevinç yaşadığı kahvaltıda, yarıyıl tatillerini iyi değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan öğretmen Zeliha Duran Kartal, ikinci sürpriziyle öğrencilerinin mutluluğuna mutluluk kattı.

Öğrencilerinden daha önce aldığı fotoğrafları düzenleyerek sanki sınıfta ve öğrencilerinin yanındaymış gibi karne törenini güzel bir hatıra haline getiren Zeliha öğretmenin sürprizi, uzun zamandır yüz yüze eğitim ve okuldan uzak kalan öğrencileri hem mutlu etti hem de karne hatıralarının eksik kalmamasını sağladı.

Çocuklarının derslere katılımı ve sürecin verimli geçmesi için sabır ve özverili davranan velileri de unutmayarak teşekkür belgesi hazırlayan öğretmen Zeliha Duran Kartal'ın sürprizi ise tüm velileri mutlu etti.