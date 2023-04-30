İhlas Haber Ajansı

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Van'da sazlık alanda yangın

Van’ın Tuşba ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'ın Tuşba ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Van'ın Saray, Erciş ve Muradiye ilçelerinden sonra şimdi de Tuşba ilçesi sınırlarında bulunan sulak alanda yangın çıktı. Birçok yaban hayvanı ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Van YYÜ yakınındaki Van Gölü kıyısındaki sazlıkta çıkan yangını gören mahalle sakinleri, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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