Van'da ‘Scapin'in Dolapları' oyunu büyük beğeni aldı

Van Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen ünlü Fransız oyun yazarı Moliere'in ‘Scapin'in Dolapları' oyunu büyük beğeni aldı.

Ünlü Fransız oyun yazarı Moliere'in yazdığı ‘Scapin'in Dolapları' oyunu Van Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Ayberk Erkay'ın çevirdiği ve Hakkı Kuş'un yönettiği oyunda hilekar ve düzenbaz Scapin, devamlı olarak yalan ve dolanla hayatında herkesten öne geçmeye çalışan bir kişidir. Çok kurnaz ve diploması üzerinde üstün yetenekli birisi olan Scapin, diğer kişileri birbirlerine karşı hemen çabukça kukla gibi oynatmaya başlamasını ve bununla birlikte iki genç çifte yardım etmesini konu aldı. Oyun sonunda bir açıklamada bulunan Van Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Cem Düzova, Van Devlet Tiyatrosu'nda ilk kez Moliere'nin bir oyununu sahnelediklerini ifade ederek, “Oyunumuz göstermeci biçimle sahneleniyor. Van seyircisi bu tür oyunları çok seviyor. Zaten gişe sayılarımızdan da bu çok net görünmekte. Seyircilerimiz çok ilgi göstermeye başladı ve oyunumuz çok iyi gidiyor” dedi.

Van Devlet Tiyatrosunda yeni bir oyunun daha provasında başladıklarını belirten Düzova, “Önümüzdeki süreçte ‘Şişmanlamayan Sumocu' isminde bir oyunumuz var. İnşallah aralık ayının son haftası gösterime girecek. Bu sezon gümbür gümbür geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Oyunu çok beğendiklerini belirten tiyatro severler ise Van'da bu tür oyunların sahnelenmesini istediler.