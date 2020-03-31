Van'da sebze haline araç girişlerinde kota dönemi

Van Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz başkanlığındaki hal komisyonu üyeleri bugün Van Toptancı Sebze Halini ziyaret etti. Burada Hal Müdürü Serdan İnan ve hal esnafı tarafından karşılanan Vali Yardımcısı Yılmaz, korona virüsün yayılmaması için esnafın sosyal izolasyona ve hijyene önem vermesini istedi. Vali Yardımcısı Yılmaz, hale girişlerde kota uygulanacağını belirterek, uygulamaya giren kararları açıkladı.

Toptancı hali ile ilgili alınan kararlar ise şöyle:

“Pazartesi-çarşamba ve cuma günleri hal açılış saati 04.00 olarak belirlendi. Yine pazartesi-çarşamba ve cuma günleri yaşanan yoğunluğun azaltılması ve sosyal mesafenin korunması için hal içerisinde aynı anda maksimum 150 araç bulunabilecek. Hal içinden çıkan araç sayısı kadar yeniden araç içeri alınabilecek. Pazartesi-çarşamba ve cuma günü hale girecek araç sayısına uygulanacak kota dolayısıyla alıcıların mağdur olmaması için hal esnafının müşterilerini bilgilendirerek randevu sitemiyle hale gelmesi sağlanacak. Hal girişinde ateş ölçer aleti bulunacak ve halin temizliği sık sık belediye ekipleri tarafından yapılacak. Hal esnafı iş yerinde dezenfektan bulunduracak ve eldivensiz ve maskesiz personel çalıştıramayacak. Satılmayan ürünlerin üzeri, satılıncaya kadar hijyenik bir örtüyle kapatılacak. Hal esnafı iş yerlerini düzenli olarak temizleyecek. Pazartesi-çarşamba ve cuma günleri hale girişte uygulanacak kota nedeniyle belediye zabıta trafik ve il emniyet müdürlüğü trafik ekipleri trafiği düzene koyacak.”