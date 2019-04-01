Van'da seçimleri kazananlar belli oldu

Van'da 31 Mart'ta yapılan seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığını Halkların Demokratik Partisi (HDP) kazanırken, AK Parti ise 4 ilçede galip geldi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre kazanan adaylar ve partiler belli olmaya başladı. Buna göre HDP'nin eş başkan adayları Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanırken, bir önceki seçimde kazandıkları bazı ilçeleri ise kaybettiler.

AK Parti 4 ilçeyi kazandı

AK Parti, bir önceki seçimlerde kazandığı Tuşba ilçesini HDP'ye kaptırırken, HDP'nin elinde olan ve kayyumun atandığı Gürpınar, Çatak ve Bahçesaray ilçelerini ise kazandı. Buna göre Meki Arvas Bahçesaray'da, Hayrullah Tanış Gürpınar'da ve Abdurrahman Şeylan ise Çatak'ta resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den yeni belediye başkanları seçildi.

AK Parti, 2014 yerel seçimlerinde kazandığı Gevaş ilçesinde ise Murat Sezer ile yeniden oyların büyük çoğunluğunu alarak elindeki belediyeyi korudu.

Bir önceki döneme göre belediye kaybeden HDP ise İpekyolu, Edremit, Muradiye, Özalp, Saray, Başkale, Çaldıran, Tuşba ve Erciş'te oyların çoğunluğunu alarak kazandı.