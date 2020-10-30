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Van'da sedef kakma ve epoxy sergisi

Van’da bir araya gelen el sanatları hocası Adem Yıldırım, Berrak Kederli ve Rümeysa Yılmaz, sedef kakma ve epoxy sergisini açtı.

Van'da bir araya gelen el sanatları hocası Adem Yıldırım, Berrak Kederli ve Rümeysa Yılmaz, sedef kakma ve epoxy sergisini açtı.


Van AVM'de iki gün boyunca halkın beğenisine sunulan sergi ile ilgili açıklamada bulunan Sedefkar Adem Yıldırım, Cumhuriyet'in kuruluş yıldönümü nedeniyle böyle bir sergiyi düzenlediklerini ifade ederek, “Cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yıldönümü nedeniyle sergimizde 97 farklı eser sergilendi. Pandemi sürecinde yaptığımız ürünleri iki gün boyunca halkımızın beğenisine sunduk” dedi.


Tuşba Belediyesinin sponsorluğunda açılan sergiye Van halkının büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Yıldırım, “Sergimizde sedef kakma, telkari, filografi, rölyef, sukabağı, epoxy, ahşap yakma ve kilimler yer alıyor. Geleneksel Van Evlerinde yapılan bu ürünlere halkımız yoğun ilgi gösteriyor. Ben sergimize sponsor olan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman başta olmak üzere belediye yetkililerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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