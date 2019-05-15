Van'da şehit aileleri onuruna iftar yemeği

Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin ev sahipliğinde şehit ailelerinin onuruna iftar yemeği verildi.

2 Nisan Polisevinde düzenlenen iftar yemeğine Vali Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, vali yardımcıları, merkez ilçe kaymakamları, kamu kurum müdürleri, il emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile şehit aileleri katıldı. Şehit aileleriyle yakından ilgilenilen program, dua edilmesiyle son buldu.

Van Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Aziz vatanımızda bağımsız bir hayat sürdürebilmemize imkân sağlayan, insanlık onurunu canından aziz bilerek şehitlik ve gazilik mertebelerine yükselmiş Türk askeri, Türk polisi ve bu uğurda can veren vatandaşlarımız, milletimizin haklı gurur kaynağıdır. Dini ve toplumsal hayatımızda önemli bir yeri olan, yardımlaşma ve dayanışma duygularının daha da güçlendiği Ramazan ayında; ülkemiz için, vatan için ve tüm mukaddeslerimiz için hiç düşünmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatıralarını yad etmek, şehit ailelerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Suat Ekici'nin ev sahipliğinde şehit ailelerimizin onuruna iftar yemeği düzenlenmiştir” denildi.