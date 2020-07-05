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Van'da sel felaketi: 2 yaralı

Van’ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen sel felaketinden dolayı 2 kişi ağır yaralanırken, birçok hayvan ise telef oldu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen sel felaketinden dolayı 2 kişi ağır yaralanırken, birçok hayvan ise telef oldu.


Öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, İpekyolu ilçesinde sene neden oldu. Şafak Mahallesi'nde yaşanan sel felaketine Van Büyükşehir Belediyesi İpekyolu ve Tuşba itfaiye grup amirliği personeli müdahale etti. Selden dolayı çok sayıda kümes ve küçükbaş hayvan telef olurken, 2 vatandaş da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

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