Van'da selin yaraları sarılıyor

Van'da iki gün önce gece saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, bazı mahallelerde su taşkınlarına neden oldu. Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe, Altıntepe, Beyüzümü, Abdurrahmangazi ve İstasyon mahallelerinde meydana gelen su taşkınlarına karşı AFAD tarafından arama kurtarma ekibi gönderilirken, Tuşba Belediyesi tarafından da başlatılan onarım çalışması devam ediyor.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, sağanak yağışın olumsuz etkilediği mahallelerde incelemelerde bulunarak vatandaşların yanında olduklarını ifade etti. Hasar tespit ve temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirten Akman, zarar gören vatandaşların bir an önce yaralarının sarılacağını söyledi. Başkan Akman, “İki gün önce aniden sağanak yağışların başlamasıyla gece saat 02.00 sularında sel oluştu. Bizler ekip olarak her zaman bu tür olaylara karşı hazırız. Sel felaketi yaşanır yaşanmaz hemen müdahale ettik, kapanan yerleri açtık. Gün ağarırken de bahçelerde, evlerin avlusunda çamur oluşan yerleri temizledik. Bodrum ve ev içinde biriken sular ise VASKİ tarafından tahliye edildi. Hemen ardından hasar tespit çalışmalarına başladık. İl Emniyet Müdürümüz, ilçe kaymakamımız, AFAD İl Müdürümüz ile hasar tespit çalışmalarını da tamamladık. Allah'a çok şükür can kaybımız yok. 31 ev zarar görmüş durumda. 5 evimizi valiliğimiz otellere yerleştirdi, geri kalanların da hasar tespit çalışmalarının ardından zararları ödenecektir. Şu an alandaki çamurları temizliyoruz. Bugün yıkama işlemlerini de tamamlayıp temiz bir şekilde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Van Büyükşehir ve Edremit belediyelerimiz, kurumlarımız araç desteğinde bulundu. Bu araçlar AFAD Van İl Koordinatörlüğünde çalışmalara başladı. Sokakları ve evleri daha hızlı bir şekilde temizleyerek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” dedi.