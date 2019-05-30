Van'da "Sessiz Çığlıkları Duyalım" projesi

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı tarafından Doğrudan Yardım Programı (DAP) çerçevesinde finanse edilen ve Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen "Sessiz Çığlıkları Duyalım" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Okullarda gerçekleştirilen etkinliklere Van İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fuat Tanhan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Servet Kardeş, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avukatı Çiğdem Alpaslan, Öğretim Görevlisi Dr. Sema Sancak ve Öğretim Üyesi Dr. Asiye Parlak Rakap katıldı. Projenin hedef kitlesi olan ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim veren öğretmenler ve öğrenci velilerine, fiziksel/duygusal/cinsel istismar konusunda ebeveynlerin ve öğretmenlerin bilgi sahibi olması, böylelikle olası vakaların önüne geçmeyi, istismara giden yollar hakkında önleyici bilgilendirmeler yapmak, yapılan yaygınlaştırma faaliyetleri sayesinde toplumsal farkındalık ve bilinç düzeyini arttırmak, ebeveynlerin çocuklarını nasıl gözlemleyeceklerini ve onlarla nasıl iletişime geçebilecekleri konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.