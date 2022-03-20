İhlas Haber Ajansı

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Van'da seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü

Van’ın Muradiye ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil küle dönerken, araçta bulunan 4 kişi ise yara almadan kurtuldu.

Van'ın Muradiye ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil küle dönerken, araçta bulunan 4 kişi ise yara almadan kurtuldu.


Edinilen bilgilere göre, Çaldıran'dan Van istikametine doğru giden 35 KB 8670 plakalı KİA Sportage marka jip, Çakırbey mevkinde alev aldı. Araç içinde bulunan 4 kişi yara almadan kurtulurken, alevlerin sardığı otomobil ise küle döndü.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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