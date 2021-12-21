İhlas Haber Ajansı

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Van'da Sezai Karakoç anısına şiir etkinliği düzenleniyor

Van Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Şiir İklimi’’ programlarına devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Şiir İklimi'' programlarına devam ediyor.


Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde şair, yazar ve ses sanatçılarının katılımıyla gerçekleştirilen “Şiir İklimi'', bu hafta Sezai Karakoç'u anısına düzenlenecek. Hacıbekir Kültür Merkezinde yapılacak olan programda; Erkan Düz, Burhan Kırıcı, Cem Düzova ve Ramazan Yıldırımçakar konuk şair olarak yer alacak.


22 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek program saat 13.30'da başlayacak.

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