Van'da “Siber Güvenlik Kış Kampı” eğitimi tamamlandı

“Siber Güvenlik (Etik Hacker) Kış Kampı” eğitimi sonunda düzenlenen söyleşiye Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün, YYÜ Vakfı Başkanı Adnan Selçuk, VAN TSO Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Eren Görsel Görmen, Makroem Bilgisayar Müdürü Erhan Akman, Mülk Mahallesi Muhtarı Alaattin Çelik ve VBD Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Daha sonra bir konuşma yapan Van Bilişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Salih Orhan, bu tür eğitimlerin desteklenmediğini ve sponsor bulmakta güçlük çektiklerinden bahsetti. Orhan, “Ben bu kapsamda öncelikle bize desteklerini esirgemeyen eğitmenlerimize, SİGAM'a, İŞGEM'e ve bizi kırmayıp sertifika törenine katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu tür eğitimler ne yazık ki desteklenmiyor. Bu tür eğitimler için yoğun bir şekilde talepler almaktayız. Biz bu eğitimi kendi imkanlarımızla yaptık. Gönül isterdi ki bu eğitimi merkezde bir salonda yapalım. Ama ne yazık ki yüksek salon fiyatlarından dolayı İŞGEM'de yaptık. 6 gün boyunca bizi misafir eden İŞGEM yönetimine minnettarız” dedi.

Başkan Vekili Orhan, yazın yapacakları Siber Güvenlik (Etik Hacker) Yaz Kampı 2019 için şimdiden destek beklediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından eğitime katılanlara sertifikaları verildi.