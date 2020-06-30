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Van'da şiddetli yağmur

Van’da aniden bastıran şiddetli yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Van'da aniden bastıran şiddetli yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.


Van'da sabah saatlerinde etkili olan güneşli hava, öğleden sonra yerini şiddetli yağmura bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı şiddetli yağış uyarısının ardından öğle saatlerinden itibaren Van'ın genelinde şiddetli yağmur etkili oldu. Güneşli havadan dolayı sabah evden hazırlıksız çıkan Vanlılar, ani bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmurun çarşamba günü de etkili olacağı tahmin ediliyor.

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