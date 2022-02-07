Van'da ‘Sigara Bırakma Günü' nedeniyle seminer düzenlenecek

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sağlık İşleri Daire Başkanlığının “9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü” nedeniyle farkındalık semineri düzenleyeceği belirtilerek, “Seminer Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde 9 Şubat Saat 14.00'da yapılacak. Sigarayı bırakma evreleri ve sigara nasıl bırakılır gibi konular, alanında uzman doktorlar tarafından anlatılacak. Seminere tüm halkımız davetlidir” denildi.