Van'da sigara kaçakçılığı

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde park halinde bulunan 38 plaka sayılı araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada; toplam 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili Y.K. isimli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.