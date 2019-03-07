Van'da sigara kaçakçılığı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 7 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirilirken, Y.S. isimli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.