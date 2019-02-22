Van'da ‘şiir okuma' yarışması

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye geneli düzenlenen ‘Gençlik Merkezleri Arası Şiir Okuma Yarışması İl Birinciliği' Van'da da yapıldı.

İpekyolu Gençlik Merkezinin konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmanın Van il finaline; Gevaş, Çaldıran, Edremit, İpekyolu, Gürpınar, Erciş, Süphan ve Tuşba Gençlik merkezlerinden 35 genç katıldı.

“Bir Şiir, Bir Nefes” sloganıyla düzenlenen ve 14-17 ile 18-25 yaş grubu erkek ve kadın kategorilerinde düzenlenen yarışmanın seçili kurul jüri üyeliğini ise Doç. Dr. Mehmet Nuri Çınarcı, Doç Dr. Reşit Koç ve Ercan İstemkar yaptı.

Yarışmada 14-17 yaş grubu erkekler kategorisinde Caner Ersayar, kadınlar kategorisinde ise Nisanur Yalım birinci olurken, 18-25 yaş grubu erkekler kategorisinde Zafer Kiyağ, kadınlarda ise Seher Kaya birinci oldu. İl birincisi olan Vanlı gençlerin ileriki tarihlerde Van'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan bölge yarışmalarına katılacakları belirtildi.