Van'da şiir ve müzik dinletisi

Edremit ilçesindeki bir kolejde yapılan ‘6. Van Gölü Yakamozları Şiir ve Müzik Dinletisi' etkinliği büyük ilgi gördü. Hakan Pütün'ün sunumuyla gerçekleşen etkinlikte dinleyiciler, okunan şiirler ve seslendirilen türkülerle unutulmaz anlar yaşadı. Programda Yaşar Adıyaman, Leyla Mihrinaz Engin, Müştehir Karakaya, Ümit Kayaçelebi, Fuat Arpa, Lokman Tekin, Erkan Düz ve Mehmet Feyat okudukları şiirlerle dinleyicilere farklı bir atmosfer yaşattı.

Halk Ozanı Hüsamettin Ergül ile Müzisyen Osman Korkmaz da seslendirdikleri şarkılarla büyük beğeni aldı. Program, plaketlerin takdimi ile sona erdi.