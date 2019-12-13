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Van'da şiir ve müzik dinletisi

Van Yazarlar ve Şairler Birliği (VAYAB) tarafından düzenlenen şiir ve müzik dinletisi büyük beğeni topladı.


Edremit ilçesindeki bir kolejde yapılan ‘6. Van Gölü Yakamozları Şiir ve Müzik Dinletisi' etkinliği büyük ilgi gördü. Hakan Pütün'ün sunumuyla gerçekleşen etkinlikte dinleyiciler, okunan şiirler ve seslendirilen türkülerle unutulmaz anlar yaşadı. Programda Yaşar Adıyaman, Leyla Mihrinaz Engin, Müştehir Karakaya, Ümit Kayaçelebi, Fuat Arpa, Lokman Tekin, Erkan Düz ve Mehmet Feyat okudukları şiirlerle dinleyicilere farklı bir atmosfer yaşattı.


Halk Ozanı Hüsamettin Ergül ile Müzisyen Osman Korkmaz da seslendirdikleri şarkılarla büyük beğeni aldı. Program, plaketlerin takdimi ile sona erdi.

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