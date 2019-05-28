İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da sıkışmalı trafik kazası; 2 yarlı

Van-Gürpınar karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan, araç içerisinde sıkışan 2 kişi ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre kaza, bu gün 15.30 sularında Van-Gürpınar karayolu üzerinde bulunan Köprüler mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mevlüt Barkdaçı yönetimindeki 34 AJ 1391 plakalı kamyonun takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürüdü Bardakçı ile yanında bulunan Yunus Bozkurt isimli şahıs araç içerisinde sıkıştı. Kazası sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler kamyonda sıkışan yaralıları yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu çıkartarak ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altıma alındılar. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.