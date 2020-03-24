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Van'da silah kaçakçılığı

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 65 adet kurusıkı tabanca, 65 adet şarjör ve 50 bin 250 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 65 adet kurusıkı tabanca, 65 adet şarjör ve 50 bin 250 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Eski Camii Mahallesi'ndeki bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada; 65 adet kurusıkı tabanca, 65 adet şarjör ve 50 bin 250 adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan ikamet sahibi M.K., çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır” denildi.

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