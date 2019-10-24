Van'da silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince Erek Dağı bölgesinde yapılan çalışmalar sonucunda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla, İpekyolu ilçesi Bakraçlı Mahallesi Erek Dağı kırsalında, 23 Ekim 2019 tarihinde KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Mustafa Geyik Operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyon neticesinde; 2 adet silah, bir miktar mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup, mühimmatlar ve yaşam malzemeleri yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.