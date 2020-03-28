İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Van merkez Tuşba ilçesinde polis ekipleri tarafından 2 ayrı ikamette yapılan aramada 1 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet tabanca, 121 adet 7.

62 mm fişek, 1 adet av tüfeği, 15 adet av tüfeği fişeği, 190 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından Tuşba ilçesi Ermişler Mahallesi'nde iki ikamette arama yaptı. Yapılan aramada; 1 adet Kalaşnikof tüfek, 2 adet Kalaşnikof tüfek şarjörü, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 121 adet 7.62 mm fişek, 21 adet 9 mm fişek, 1 adet av tüfeği, 15 adet av tüfeği fişeği, 190 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili ikamet sahibi S.B. yakalanarak gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.