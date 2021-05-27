Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla İpekyolu ilçesi kırsalında 27 Mayıs 2021 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde 2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet Simonov piyade tüfeği, 1 adet savunma tipi el bombası ve bir miktar fişek ele geçirilmiştir. Mühimmatlar gerekli işlemlerin yapılmasının ardından imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.