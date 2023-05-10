İhlas Haber Ajansı

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Van'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince silah imalatı, ticareti ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda; 1 adet AK-47 tüfek, 4 adet AK-47 tüfeği şarjörü, 28 adet AK-47 tüfeği fişeği, 1 kilogram metamfetamin ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler ile ilgili 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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