Van'da silahla başından vurulan kişi hayatını kaybetti

Van'ın Tuşba ilçesinde başından silahla vurulan şahıs hayatını kaybederken, olayla ilgili olduğu değerlendirilen 7 şüpheli ise tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Tuşba ilçesinde meydana gelen 1 şahsın baş bölgesinden ateşli silah ile yaralanarak hastaneye kaldırılması ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerimizce yapılan çalışmalar sonucunda; “Kan Gütme Saiki ile Kasten Adam Öldürme” suçunu işlediği tespit edilen 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, olayda kullanılan 1 adet tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahısların tamamı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi” denildi.