Van'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

VAN (İHA) – Van'ın İpekyolu ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında çıkan tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada silahla yaralanan 35 yaşındaki M.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Diğer şahsın da yaralandığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.