İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

VAN (İHA) – Van’ın İpekyolu ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

VAN (İHA) – Van'ın İpekyolu ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, olay, İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında çıkan tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada silahla yaralanan 35 yaşındaki M.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Diğer şahsın da yaralandığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.